Rülzheim. Die Thüga Energie unterstützt auch 2021 Vereine in der Region und hat – wie im vergangenen Jahr – dafür wieder einen Wettbewerb ausgerufen. An diesem können Vereine, Initiativen und Organisationen teilnehmen, die in den Bereichen Sport, Kultur oder Soziales aktiv sind.

Wie es um Vereine derzeit steht und „wie sehr diese nach wie vor unter den Einschränkungen durch die Pandemie leiden“, weiß Regionalleiter Sebastian Körner von der Thüga Energie durch viele Gespräche. „Das wollen wir zumindest finanziell etwas abmildern und die Vereine in ihrer wichtigen Arbeit stärken.“ Der Energieversorger stellt 10.000 Euro zur Verfügung. Bis zum 30. September können sich Vereine aus dem gesamten Versorgungsgebiet mit einem Vereins-Foto samt einer konkreten Projektbeschreibung, für was der Gewinn eingesetzt werden soll, bewerben. Beides ist unter www.thuega-energie.de/vereinswettbewerb hochzuladen. Auf dieser Seite sind alle Details zur Anmeldung eingestellt. Für den ersten der zehn Gewinner gibt es 2000 Euro für die Vereinskasse. Neu ist, dass zusätzlich noch drei Preise in Höhe von je 1000 Euro für regionale „Herzensprojekte“ vergeben werden, die besonders förderwürdig sind.