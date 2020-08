Die Kulturgemeinde als Dachorganisation aller Rülzheimer Vereine erhielt von der Thüga Energie eine Spende in Höhe von 500 Euro. Das Geld soll den Mitgliedsvereinen zugutekommen, die wegen der durch die Corona-Pandemie ausgefallenen Veranstaltungen mit Mindereinnahmen zu kämpfen haben.

Mit dieser Spende wolle die Thüga „ein Zeichen setzen und gerade in dieser schwierigen Zeit das Ehrenamt vor Ort stärken“, so Sebastian Körner, der Leiter des RegioCenters. Der Vorsitzende der Kulturgemeinde, Günter Dreyer, dankte der Thüga für deren Engagement. „Ich weiß, dass diese Spende zur richtigen Zeit kommt.“ Michael Braun, erster Beigeordneter der Ortsgemeinde, zu dessen Aufgabengebiet der Bereich Kultur zählt und der für die Organisation des Heimatfestes verantwortlich war, betonte, der Ausfall der Kerwe und besonders des Heimatfestes habe die Vereine „schwer getroffen“. Deshalb sei diese Spende „eine tolle Aktion, die hilft, die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern“. Die mehr als 50 Rülzheimer Vereine machten Rülzheim zu dem, was es ist: „ein lebenswerter Ort“.

Diese Spende sei ein wichtiges Zeichen für das kulturelle Leben, so Verbandsbürgermeister Matthias Schardt, der auf die große Bedeutung von Vereinen für eine Dorfgemeinschaft hinwies. „Aktive Vereine bereichern das Ortsleben in der Verbandsgemeinde. Sie sind ein Aushängeschild für unsere Region.“ Damit diese aber aktiv bleiben könnten, müssten sie wirtschaftlich überleben können. „Daher ist diese Spende ein wichtiges Signal, dass unsere Vereine nicht alleine stehen.“ Ähnlich sieht es auch Rülzheims Ortsbürgermeister Reiner Hör: Die Feste der Vereine seien „ein Magnet für Menschen aus der Verbandsgemeinde und auch von außerhalb“. Sie brächten daher einen touristischen Mehrwert.