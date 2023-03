Vorträge und geführte Wanderungen beispielsweise auf dem Storchenwanderweg geplant.

Nachdem vor 25 Jahren in Winden die Wiederansiedlung des Weißstorchs angestoßen und ein Jahr später, 1999, durch die Ansiedlung eines Storchenpaares wiederbelebt wurde, gibt es jetzt im Dorf nicht nur jedes Jahr mehr Weißstorchenpaare, sondern auch einen Verein, der sich der Förderung dieses besonderen Vogels widmen möchte.

Knapp 20 Windener waren in den Gemeindesaal des Bürgerhauses gekommen, um der Gründung des „Verein zur Förderung des Weißstorchs in Winden/Pfalz“ beizuwohnen. Schnell fanden sich Menschen bereit, die Verantwortung in dem neu gegründeten Verein zu übernehmen, und so wählten die Gründungsmitglieder als Vereinsvorsitzenden Thorsten Pollatz.

4 Kilometer langer Storchenwanderweg

Einige der Vereinsmitglieder sind schon seit geraumer Zeit aktiv und haben, gefördert aus Mitteln des EU-LEADER-Programms, einen rund 4 Kilometer langen Storchenwanderweg geplant, der beim Storchenfest am 17. Juni eingeweiht werden soll. Der Weg startet und endet am Bahnhof Winden und lädt so vor allem auch auswärtige Besucher zu einer erlebnisreichen und informativen Wanderung ein, denn der Weg ermöglicht das Beobachten der Störche in ihren Nestern wie auch bei der Futtersuche.

Dieses Projekt bildet sicherlich den Höhepunkt der Vereinsaktivitäten im laufenden Jahr und der Pflege dieses Großprojektes wird sicher eine besondere Bedeutung zukommen. Doch damit will sich der Verein nicht zufriedengeben. Vielmehr sieht die Satzung vor, dass der Verein sich langfristig darum bemüht, die Storchenpopulation in Winden zu erhalten und durch geeignete Maßnahmen die Gemeinde bei Pflege und Erhaltung der gemeindespezifischen Ökosysteme zu unterstützen.

Wirtschaftskraft steigern

Dass damit auch ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde geleistet wird, indem der Verein durch seine Aktivitäten den Tourismus in Winden fördert und so die Wirtschaftskraft im ländlichen Raum nachhaltig steigert, ist eine durchaus gewünschte Folge. Davon könnten vor allem Selbstvermarkter, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe profitieren, aber auch andere Gewerbetreibende im Ort, erklärte Pollatz.

Unterschiedliche Zielgruppen

Denn durch den Wanderweg würden ganz unterschiedliche Zielgruppen angesprochen: Seniorinnen und Senioren sowie Familien, aber auch Schulklassen und Kindergartengruppen. Während für letztere entlang des Weges Spielgeräte angebracht werden, um sie zum Wandern zu animieren, können Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene sich an Informationspunkten Wissen zum Weißstorch und seinem Lebensraum aneignen. Somit leistet der Verein ebenso einen Beitrag zu Umwelt- und Naturschutz in der Region wie auch zur Sensibilisierung junger Menschen für ein Leben im Einklang mit der Natur.

Diesem Ziel möchte der Verein außerdem durch weitere Maßnahmen wie Vortragsveranstaltungen, geführte Wanderungen für verschiedene Zielgruppen nachkommen.