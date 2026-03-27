In Neupotz soll ein Pickleball-Verein gegründet werden. Die Initiatoren Roland Heid und Thorsten Wolz möchten die junge Trendsportart in der Region bekannt machen.

Roland Heid und Thorsten Wolz spielen gemeinsam in einer Mannschaft des Tennisclubs Neupotz. Aus dieser engen Verbindung zum Tennis heraus entstand die Idee, Pickleball im Ort zu etablieren. Ziel sei es nicht, Tennis zu ersetzen, erläutern die Initiatoren. Das Angebot soll sinnvoll erweitert werden.

Pickleball stammt ursprünglich aus den USA und gehört dort zu den am schnellsten wachsenden Sportarten. Das Spiel verbindet Elemente aus Tennis, Badminton und Tischtennis. Gespielt wird auf einem kleineren Feld als beim Tennis, mit einem Paddle-Schläger und einem gelochten Kunststoffball. Durch die überschaubare Feldgröße, die einfache Technik und wegen schneller Erfolgserlebnisse eignet sich Pickleball auch für Anfänger.

Sport in USA kennengelernt

Roland Heid ist seit vielen Jahren im Vereinsleben engagiert und derzeit Vorsitzender des Tennisclubs. Thorsten Wolz bringt vor allem die sportliche Perspektive in das Projekt ein. Während eines Aufenthalts in den USA hat er intensiv Pickleball gespielt, Turniererfahrung gesammelt und zahlreiche Eindrücke aus der dort sehr lebendigen Pickleball-Szene mitgenommen.

Der geplante Pickleballclub Neupotz (PBC Neupotz) soll als gemeinnütziger Verein gegründet werden. Ziel ist es, die Sportart in der Region nachhaltig zu fördern und ein generationenübergreifendes Sportangebot zu schaffen. Besonders am Herzen liegt den Initiatoren die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Vorstellbar sind deshalb Kooperationen mit Schulen, beispielsweise im Sportunterricht, bei Projekttagen oder in Schnupperkursen. Aufgrund der einfachen Regeln und der überschaubaren Spielfeldgröße lasse sich Pickleball gut in den Schulsport integrieren, meinen die Initiatoren.

Partnerschaft mit Tennisclub

Der Pickleballclub Neupotz wird als eigenständiger Verein gegründet, arbeitet jedoch eng mit dem Tennisclub Neupotz zusammen. Ziel ist eine partnerschaftliche Kooperation. Warum Pickleball nicht als Abteilung im TC Neupotz aufgenommen wurde, sondern die Entscheidung für zwei eigenständige Vereine gefallen ist, hat mehrere Gründe: Ein eigenständiger Verein ermögliche es, die Entwicklung der Sportart unabhängig zu gestalten. Zuschüsse lassen sich häufig gezielter über einen eigenständigen Verein beantragen. Neue Mitglieder, die speziell wegen Pickleball kommen, können gezielt angesprochen und in den Verein integriert werden.

Ein zentrales Thema für die Initiatoren ist derzeit die Schaffung geeigneter Spielmöglichkeiten. Momentan existieren noch keine optimalen Bedingungen, um Pickleball dauerhaft in Neupotz auszuüben. Der Sport wird provisorisch auf einem Platz auf der Anlage des Tennisclubs Neupotz sowie in der Turnhalle Neupotz gespielt.

Info

Die Gründungsversammlung des Pickleballclubs Neupotz findet am Montag, 30. März, um 19 Uhr im Vereinsheim des Tennisclubs Neupotz statt. Interessierte willkommen. Informationen unter pbc-neupotz.de.

