Zur Durchsetzung ihrer Forderungen in der laufenden Tarifrunde hat die Gewerkschaft ver.di die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Städtischen Klinikums Karlsruhe am Mittwoch, 22. März, erneut zu einem ganztätigen Warnstreik aufgerufen. Laut Mitteilung sind die Früh- und Spätdienste sowie die dazwischenliegenden Tagesschichten davon betroffen. Der Warnstreik kann zu Einschränkungen im Krankenhausbetrieb führen. Deshalb hat die Geschäftsführung des Klinikums Vorkehrungen zur Sicherstellung der Patientenversorgung getroffen. Behandlungen und Operationen, die aus medizinischer Sicht verlegbar sind, werden verschoben. Alle lebensnotwendigen Operationen werden durchgeführt. Alle Notfälle werden aufgenommen und versorgt, heißt es in dem Schreiben weiter.