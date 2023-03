Zur Durchsetzung ihrer Forderungen in der laufenden Tarifrunde hat die Gewerkschaft ver.di die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Städtischen Klinikums Karlsruhe am Mittwoch, 22. März, erneut zu einem ganztätigen Warnstreik aufgerufen. Laut Mitteilung sind die Früh- und Spätdienste sowie die dazwischenliegenden Tagesschichten davon betroffen. Der Warnstreik kann zu Einschränkungen im Krankenhausbetrieb führen. Deshalb hat die Geschäftsführung des Klinikums Vorkehrungen zur Sicherstellung der Patientenversorgung getroffen. Behandlungen und Operationen, die aus medizinischer Sicht verlegbar sind, werden verschoben. Alle lebensnotwendigen Operationen werden durchgeführt. Alle Notfälle werden aufgenommen und versorgt, heißt es in dem Schreiben weiter.

Streik auch in Bädern und ÖPNV

Am Mittwoch, 22. März, sind aufgrund des Streiks auch alle Karlsruher Bäder geschlossen. Sowohl der öffentliche Badebetrieb als auch Kurs-, Schul- und Vereinsaktivitäten sind davon betroffen, wie mitgeteilt wird. Der Streik trifft zudem alle Bahn- und die meisten Buslinien in Karlsruhe. Es wird Fahrgästen geraten, frühzeitig mögliche Alternativen zu den prüfen und mehr Zeit für ihre Fahrt einzuplanen. www.vbk.info