Nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Nacht zum Sonntag in Malsch konnte die Polizei bei der Fahndung drei Brüder in der Nähe feststellen, die sich den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen suchten. Gegen 23.50 Uhr meldete sich beim Polizeirevier Ettlingen ein 13-Jähriger, dessen zwei Freunde im Alter von 16 und 20 Jahren von den drei teils namentlich bekannten Beschuldigten geschlagen worden seien. Ein Geschädigter habe durch die Schläge abgebrochene Zähne und ein weiterer eine gebrochene Nase erlitten, so die Polizei. Bei der Fahndung mit mehreren Polizeistreifen sowie einem Polizeihundeführer konnten die drei Verdächtigen festgestellt werden. Die polizeilichen Maßnahmen wurden von dem 26-Jährigen zunächst gefilmt, kurz darauf habe dieser nach einem Beamten geschlagen. Sein 30-jähriger Bruder habe bei seiner vorläufigen Festnahme Widerstand geleistet, worauf ihm der 19-Jährige noch zu Hilfe kam und den betroffenen Polizeibeamten von hinten wegriss. Der Beamte erlitt dabei eine Prellung des Jochbeins, blieb aber dienstfähig. Alle Drei standen nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung. Die beiden Älteren kamen in Polizeigewahrsam, während der 19-Jährige flüchten konnte. Er stellte sich später beim Polizeirevier Ettlingen.