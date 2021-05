Kurz nach 13.30 Uhr meldete eine Passantin am Freitag einen Jugendlichen, der mit einer Waffe in der Hand gegenüber der Maryland-Schule in Karlsruhe stehen würde. Die von der Polizei informierte Schulleitung veranlasste, dass Einschließen der Schüler und Lehrer in ihren Klassenzimmern. Die Polizei fuhr zunächst mit mehreren Streifen zur Schule und sperrte sie großräumig ab. Im Anschluss wurden das Schulhaus sowie die Turnhalle ergebnislos durchsucht, informierte die Polizei.

Nachdem eine konkrete Bedrohungslage ausgeschlossen werden konnte, wurden die Schüler und Lehrer von Einsatzkräften aus dem Schulgebäude gebracht und zunächst von Lehrern und Polizisten betreut. Die Schülerinnen und Schüler wurden anschließend von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt, heißt es im Polizeibericht.

Insgesamt waren 35 Schüler und Betreuer betroffen. Gegen 16.30 Uhr wurde der Einsatz beendet, an dem 80 Beamten unterschiedlicher Polizeibehörden beteiligt waren. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit zehn Einsatzfahrzeugen vor Ort.