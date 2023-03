Was mit der Energiepreiskrise begann, hat sich innerhalb weniger Monate zu einer umfassenden Preiskrise entwickelt. Für immer mehr Menschen ist die Preisentwicklung zu einer zunehmend größer werdenden finanziellen Last geworden. Anlässlich des Weltverbrauchertages am Mittwoch, 15. März, bietet die Verbraucherzentrale am Donnerstag, 16. März, von 10 bis 14 Uhr in Germersheim eine offene Sprechstunde mit nützlichen Informationen. Beraterin Tamina Barth gibt Tipps zu Einsparmöglichkeiten, beantwortet Verbraucherfragen und informiert über aktuelle Abzockmaschen. Interessierte können auch ein kostenloses Haushaltsbuch erhalten, um ihre Einnahmen und Ausgaben zu erfassen.

Zudem bietet die Verbraucherzentrale zwei digitale Veranstaltungen zu den Themen „Preiswert essen“ und „Wenn das Geld knapp wird“ an. Weitere Infos zu den digitalen Veranstaltungen unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp. Darüber hinaus hat die Verbraucherzentrale auf ihrer Internetseite www.verbraucherzentrale-rlp.de/gemeinsam-durch-die-krise nützliche Informationen und Angebote wie den Energiepreis-Rechner sowie zahlreiche Informationen zu den Bereichen Geld & Versicherung, Energie, Lebensmittel und Online-Handel gebündelt.