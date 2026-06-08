Zeiskam will gleich mehrere Zuschüsse nutzen, um kostengünstig Lampen auf energiesparende LED-Technik umzurüsten. Die Zeit drängt.

In den beiden WC-Anlagen der Fuchsbach-Grundschule hat die Gemeinde bei der Sanierung bereits LED-Leuchten installieren lassen. Jetzt sollen auch die Lampen im Alt- und Neubau der Schule sowie im Außenbereich umgerüstet werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf etwa 45.000 Euro. Um diese zu minimieren, nutzt die Kommune einen Zuschuss von 18.000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes Rheinland-Pfalz. Voraussetzung: Die Leuchten müssen dieses Jahr noch ausgetauscht werden. Das soll in den Sommerferien geschehen. Ein weiterer möglicher Zuschuss des Bundes von maximal 6750 Euro könnte die Kosten für die Kommune sogar auf 20.250 Euro reduzieren. Einstimmig hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, die Beleuchtung umzurüsten. Die Verwaltung soll die Fördermittel „bestmöglich ausschöpfen“, ein beschränktes Vergabeverfahren durchführen und dem wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag erteilen.

Bereits im Jahr 2014 wurde in einem Großteil der Straßen die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Jetzt sollen auch die damals noch nicht berücksichtigten Lampen umgerüstet werden. Laut Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) müssen noch 26 Leuchten ausgetauscht werden – die meisten „Am Pfarrgarten“ (14), in der Austraße (vier) und „In der Sauheide“ (drei). Im Springerweg, in der Bahnhofstraße, in der Mittel- und der Mühlgasse sowie in der namenlosen Gasse zwischen der Hauptstraße 37 und 38 ist noch jeweils eine Lampe umzurüsten. Die Verwaltung hat die Kosten auf 22.705 Euro geschätzt. Durch einen Kipki-Zuschuss und eine Förderung über das Programm „Zukunftsfähige Energie-Infrastruktur“ (Zeis) hofft die Gemeinde, den Eigenanteil auf 3405 Euro senken zu können. Zudem geht sie davon aus, dass sich die Kosten durch das Einsparen von Strom innerhalb von zwei Jahren amortisieren. Der Gemeinderat hat grünes Licht für das Vorhaben gegeben und die Verwaltung ebenfalls beauftragt, nach einer beschränkten Ausschreibung den wirtschaftlichsten Bieter mit den Arbeiten zu beauftragen.