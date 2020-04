Des Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld soll schrittweise und unter Beachtung besonderer Sicherheits- und Hygienemaßnahmen für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Das hat Bürgermeister Frank Leibeck (SPD) am Donnerstag angekündigt.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie war der Zutritt zum Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung und in Ausnahmefällen, bei denen eine persönliche Vorsprache unbedingt erforderlich war, möglich. Ab 4. Mai ist Publikumsverkehr wieder zugelassen, wie der Bürgermeister informiert.

Allerdings gelten besondere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen: So wird der Zutritt für Bürger zum Rathaus auf eine gewisse Personenzahl begrenzt, damit in den Wartebereichen vor den Büroräumen der gesetzliche Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet werden kann. Die Mitarbeiterinnen in der Telefonzentrale regeln den Zutritt. Der Zutritt ist grundsätzlich nur jeweils einer Person gestattet – außer diese benötigt Hilfestellung. Das Rathaus kann nur mit einer Mund- und Nasenbedeckung – auch ein Tuch oder Schal ist ausreichend – betreten werden. Im Eingangsbereich des Rathauses und in den Wartebereichen vor den Büroräumen stehen Desinfektionsmittelspender bereit, die beim Betreten und Verlassen zu benutzen sind. In den Büroräumen wurden transparente Schutzblenden aufgestellt.

Appell des Bürgermeisters

Der Aufenthalt im Rathaus ist ausschließlich für die zu erledigen Amtsgeschäfte erlaubt. Der Bürgermeister appelliert außerdem, soweit als möglich weiterhin auf Vorsprachen und das persönliche Erscheinen im Rathaus zu verzichten, sofern die Angelegenheiten telefonisch, per Fax oder E-Mail erledigt werden können. Ausweisdokumente oder sonstige amtliche Unterlagen können wie bisher nach telefonischer Vereinbarung an der Pforte in Empfang genommen werden. „Wir wissen, dass diese Sicherheits- und Hygienemaßnahmen mit einem zusätzlichen zeitlichen Aufwand für unsere Bürgerinnen und Bürger verbunden sind“, sagt Leibeck. Er hoffe jedoch auf Verständnis, dass die Maßnahmen dem Schutze aller dienen.