Der Verbandsgemeinderat Lingenfeld will ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept erstellen. Eigentlich war dies bereits für das Jahr 2020 vorgesehen, konnte aber Corona-bedingt nicht umgesetzt werden.

Die Flutkatastrophe unter anderem im Ahrtal hat den Verantwortlichen die Notwendigkeit noch einmal schmerzlich vor Augen geführt. „Wir können nur gemeinsam den Herausforderungen des Klimawandels begegnen“, sagte Bürgermeister Frank Leibeck (SPD) in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats. Er war mit der Feuerwehr als Helfer vor Ort an der Ahr und zeigte sich noch sichtlich beeindruckt vom Ausmaß der Katastrophe, wie er sie selbst, aber auch in Gesprächen mit Betroffenen wahrgenommen hat.

Wichtig sei, sich jede Ortsgemeinde genau anzusehen, alle zuständigen Stellen und Behörden, Forst- und Landwirtschaft, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie insbesondere die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Für die Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte sind im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 90.000 Euro veranschlagt. Zuschüsse des Landes sind bis zu 90 Prozent möglich.

Leibeck wurde durch den Verbandsgemeinderat einstimmig ermächtigt, den Planungsauftrag für das Erstellen eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts zu vergeben. Damit soll eine baldige Umsetzung ermöglicht werden. ali