Die Verbandsgemeinde möchte ein besseres Energie- und Klimaschutzmanagement betreiben. Dazu braucht die Verwaltung ausreichend fachkundiges Personal. Der Verbandsgemeinderat beschloss deshalb, die bestehende halbe Stelle auf eine volle Stelle aufzustocken, aufgestockt werden soll auch die halbe Stelle für einen Bauingenieur auf eine ganze Stelle, um bei Baumaßnahmen künftig stärker den Klimaschutz beachten zu können. Da es für Personalaufwendungen für Klimaschutzmanager Zuschüsse gibt, sollen im Vorgriff auf den neuen Stellenplan schon jetzt Fördergelder beantragt werden.

Einstimmig nahmen die Ratsmitglieder auch einen Antrag der FWG an, in dem gefordert wird, dass die Verbandsgemeinde klimaneutral wird. Christof Heid (FWG) erläuterte den Antrag, zu dem ein entsprechender Ratsbeschluss folgte. Danach strebt die Verbandsgemeinde an, bis ins Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Dafür sollen ein Konzept erarbeitet und alle möglichen Fördergelder generiert werden.