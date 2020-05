Bürgern, die nicht in der Lage waren, sich für die seit Montag geltende Maskenpflicht rechtzeitig eine Maske zu beschaffen, bietet die Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim über den Einkaufsservice „Brot für Dich“ eine einmalige Erstausstattung an. Interessierte können sich ab sofort jeweils montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer von „Brot für Dich“ (07272 8443) melden. Die freiwilligen Helfer der Aktion werden die Masken verteilen. Darüber hinaus sind selbstgenähte Masken bei „Nah+Gut“ Jetter in Leimersheim sowie bei der Apotheke in Kuhardt gegen eine Spende erhältlich.

Verbandsbürgermeister Matthias Schardt ruft besonders ältere Menschen dazu auf, auch den Einkaufsservice von „Brot für Dich“ in Anspruch zu nehmen, um sich und andere zu schützen. Er appelliert außerdem an die Bürger, keine medizinischen Masken zu kaufen, da diese in Krankenhäusern, Praxen und anderen medizinischen Einrichtungen dringend benötigt werden.