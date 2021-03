Für die Verbandsgemeinde Lingenfeld entsteht beim DRK-Ortsverein in Lingenfeld ein Corona-Schnelltestzentrum zum Durchfahren. Zurzeit werden noch Helfer gesucht, die die Bürger testen. Für nächste Woche ist ein Probelauf vorgesehen.

Bei der Drive-in-Teststation Im Oberwald 4 kommen die Bürger mit dem Auto zum Testen und verlassen ihr Fahrzeug nicht, damit Infizierte nicht mit anderen Menschen oder Gegenständen in Kontakt kommen. Das sei den Verantwortlichen in der Verbandsgemeinde im Hinblick auf die hohen Infektionszahlen im Landkreis Germersheim besonders wichtig gewesen, sagt Michael Kolesnikow auf Anfrage. Er ist zuständiger Fachbereichsleiter bei der Verbandsgemeindeverwaltung und koordiniert das Vorhaben in Abstimmung mit Bürgermeister Frank Leibeck (SPD), dem DRK und der Feuerwehr, die bei der Logistik und dem Aufbau unterstützt.

Start nach der Landtagswahl

Das Schnelltestzentrum soll laut Kolesnikow kurz nach der Landtagswahl in Betrieb gehen. Derzeit werden noch freiwillige Helfer gesucht, die die DRK-Mitglieder beim Testen und der Organisation vor Ort unterstützen. Sie werden vorab geschult. Es werde die Möglichkeit geben, die Helfer priorisiert zu impfen, allerdings bittet der Fachbereichsleiter darum, sich nicht zu melden, um geimpft zu werden, sondern um wirklich zu helfen.

Das Testzentrum soll an zwei bis drei Nachmittagen bis in die Abendstunden geöffnet sein – wann genau steht laut Kolesnikow noch nicht fest. Für den kostenlosen Test wird eine Terminvereinbarung über die Internetseite des DRK-Ortsvereins der VG Lingenfeld oder eine telefonische Anmeldung bei der Verbandsgemeindeverwaltung erforderlich sein. Damit soll verhindert werden, dass zu viele Menschen auf einmal das Drive-in-Zentrum anfahren.

Probelauf mit Wahlhelfern

Das Ergebnis des Schnelltests steht nach etwa 15 Minuten fest. Es werde den Bürgern nicht vor Ort mitgeteilt, sondern per E-Mail in verschlüsselter Form nach Hause gesendet. „Dann haben wir die wartenden Leute nicht vor Ort“, erklärt Kolesnikow. Für Ende nächster Woche plant die Verbandsgemeinde einen Probelauf im Testzentrum mit den Wahlhelfern, die die Möglichkeit für einen Schnelltest bekommen sollen. Das Angebot sei aber nicht verpflichtend, sagt der Fachbereichsleiter. Ihm zufolge hat die Verbandsgemeinde bereits Tests bestellt.

Anmeldung