Stephan Reichert ist der neue Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim. Der 48-Jährige hat seinen Dienst im April angetreten und ist Nachfolger von Thomas Merz.

Der 63-jährige Merz hat seinen Nachfolger noch eine Woche lang mit der Arbeit vertraut gemacht, jetzt nimmt er seinen restlichen Urlaub, bevor Anfang Juli offiziell der Ruhestand beginnt. Knapp 14 Jahre lang war der seit 2025 in Bad Bergzabern lebende Thomas Merz eine tragende Säule im Rathaus der Verbandsgemeinde Jockgrim. Er gehörte eher zu den zurückhaltenden, im Hintergrund zuverlässig agierenden Menschen, galt aber intern und extern als besonnener Ansprechpartner für kommunalrechtliche Fragen und genoss nicht zuletzt deshalb ein hohes Ansehen.

Wie Bürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) in seiner Abschieds-Laudatio erklärte, „hat Thomas Merz zahlreiche zukunftsweisende Projekte in der Verbandsgemeinde initiiert und begleitet“. Dazu gehörten unter anderem das Einführen des Zentralen Gebäudemanagements, die Installation der gemeinsamen, interkommunalen Vergabestelle und auch die umfassende Digitalisierung der Verwaltung.

Begeistert vom angenehmen Start

Sein Nachfolger Stephan Reichert äußert sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ begeistert über seinen angenehmen Start bei der Verwaltung. „Ich bin hier auf viele erfahrene und sehr freundliche Kollegen getroffen. Sie haben mich super in ihrem Team aufgenommen und mir den Einstieg leicht gemacht“, sagt er nach seinen ersten Tagen ohne den Vorgänger an der Seite. Bisher habe sich sein Job als spannend und unglaublich vielseitig dargestellt. Es sei genau das, was er gesucht habe, sagt der Mann, der nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre schon für einige staatliche Behörden und Institutionen gearbeitet hat.

Sein Studien-Schwerpunkt waren öffentliche Finanzen. Nach seinem Abschluss begann die berufliche Laufbahn als Referent des Vize-Präsidenten der Universität des Saarlandes, von dort ging es weiter zum Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, wo er zehn Jahre Referent der Institutsleitung war. „Ich habe schon bald gemerkt, dass mir gerade die administrativen Aufgaben gefallen und liegen“, sagt Reichert, der außerdem Referatsleiter am Landesrechnungshof in Speyer und Verwaltungsdirektor am Fraunhofer Institut in Karlsruhe war.

Reichert ist viel herumgekommen

„Ich bin viel herumgekommen“, räumt er ein. Er will jetzt als Vater von zwei Jungen im Alter von acht und zehn Jahren aber mehr Zeit für seine Familie haben, keine weiten Wege mehr zwischen zu Hause und der Arbeit haben – und sich auch seinem ehrenamtlichen Einsatz als Trainer von Jugend-Fußball-Mannschaften in Knittelsheim widmen können.

Er habe sich für die Büroleiter-Stelle beworben, weil er die Arbeit reizvoll finde, in der Verbandsgemeinde Demokratie gelebt werden könne. Dinge vorantreiben, die Kommune mitgestalten, das mache ihm Spaß. Das gute Betriebsklima, den Team-Gedanken, den er bereits erleben durfte, will er unterstützen und bewahren. Deshalb stehe seine Bürotür bei Gesprächsbedarf immer offen.