Volle Zustimmung hat der Etat 2022 am Mittwochabend im Verbandsgemeinderat Lingenfeld erfahren. „Wir müssen den Haushalt so positiv wie möglich gestalten, damit die Ortsgemeinden noch Luft zum Atmen haben. Gerade in der Corona-Krise ist dies ein wichtiger Solidarbeitrag“, sagte Bürgermeister Frank Leibeck (SPD) mit Blick auf die unveränderte Verbandsgemeinde-Umlage von 35 Prozent.

Immerhin 6,1 Millionen Euro nimmt die Verbandsgemeinde durch die Umlage bei 11,7 Millionen Einnahmen insgesamt ein. Dem stehen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 11,8 Millionen