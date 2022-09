Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Verbandsgemeinde Jockgrim“ sind mehrere Aktionen geplant. Dazu gehören Informationen über die Kläranlage ebenso wie ein Jubiläumslauf.

Am Samstag, 1. Oktober, findet von 10 bis 16 Uhr der Tag des Wassers in der Zentralkläranlage statt. Es werden Führungen von den Mitarbeitenden auf dem Gelände angeboten. Der Leiter der Zentralkläranlage, Dirk Kröger, steht darüber hinaus bereit für Fragen zu den geplanten Projekten, die dort mittel- bis langfristig umgesetzt werden sollen. Dazu gehört zum Beispiel eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung einer weiteren Reinigungsstufe mit dem Ziel der Rückhaltung von Mikroschadstoffen (Medikamente, Hormone, Pflanzenschutzmittel) sowie Phosphat und die Reduzierung der Klärschlamm-Menge durch Solartrocknung mittels Reduzierung des Wassergehalts.

Mit einem Info-Stand vertreten ist weiterhin der Zweckverband für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe. Die 12. Klasse der IGS Rheinzabern bietet Kaffee und Kuchen an.

Am Sonntag, 2. Oktober, startet der Jubiläumslauf. Es werden zwei verschiedene Läufe angeboten: ein Lauf für Kinder (zirka 1,4 Kilometer) und ein Lauf für Erwachsene (zirka 4,5 Kilometer). Start und Ziel ist an der Freizeitanlage in Rheinzabern. Warmes Essen und Getränke gibt es am Ausschank des SV Olympia Rheinzabern und belegte Brötchen von der Malteser Ortsgruppe Hatzenbühl. Alle Teilnehmer erhalten ein T-Shirt. Die drei größten Gruppen und jeweils der jüngste und älteste Teilnehmende werden prämiert.