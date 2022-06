Mit Gerald Job (FWG) gibt es momentan einen Kandidaten für die Nachfolge von Verbandsbürgermeister Dieter Adam (FWG). Nächste Woche soll ein zweiter Kandidat hinzukommen.

Zum Jahresende wird Dieter Adam als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bellheim sein Amt niederlegen. Adam, der im Dezember 65 Jahre alt wird, wird dann knapp 30 Jahre im Amt gewesen sein. Der Wahltermin zur Regelung seiner Nachfolge wurde auf Sonntag, 11. September, festgelegt; sollte es zur Stichwahl kommen, so wird diese 14 Tage später am 25. September stattfinden. Noch bis Montag, 25. Juli, 18 Uhr, können Interessierte ihre Kandidatur für das Amt anmelden, sprich, ihre Bewerbung abgeben. Die Stelle wurde Ende Mai und Anfang Juni im Amtsblatt und Ende Mai im Staatsanzeiger ausgeschrieben, und sie ist auf der Homepage der Verbandsgemeinde veröffentlicht. Das teilte Bürgermeister Adam auf Anfrage mit. Eine weitere Veröffentlichung der Stellenausschreibung sei in dieser Woche im Amtsblatt geplant. Bisher liege der Verwaltung nur eine Bewerbung vor, und zwar die von Gerald Job (FWG). Der 54-Jährige ist Ortsbürgermeister von Ottersheim und Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bellheim, verheirateter Vater von vier Kindern und bei der Krankenkasse AOK tätig.

SPD und FDP hatten erklärt, keinen eigenen Kandidaten stellen zu wollen, eventuell einen zusammen mit der CDU. CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Tobias Baumgärtner sagte, dass es in den vergangenen Wochen teils intensive Gespräche mit mehreren potenziellen Kandidaten gegeben habe, deren Kreis inzwischen geschrumpft sei. Auf die Frage, wer Kandidat wird, antwortete Baumgärtner, dass er „Stand heute noch keine endgültige Antwort auf die Frage geben kann“. Es seien noch interne Gespräche nötig. Nur so viel: „Es könnte einen unabhängigen Kandidaten ohne CDU-Parteibuch geben.“ Da seien allerdings noch Fragen hinsichtlich der Abkömmlichkeit im Beruf zu klären. Falls das nicht klappen sollte, will Baumgärtner nächste Woche eventuell einen CDU-Kandidaten aus der Verbandsgemeinde Bellheim vorstellen. Aber: „Die parteiübergreifende Lösung hat Vorrang.“ Und: „Die Uhr tickt“, sagte Baumgärtner mit Verweis darauf, dass der Kandidat auch noch von Parteigremien bestätigt werden und sich bis zum Wahltag im September den Wählern vorstellen müsse.