Der Verband Region Rhein-Neckar ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mannheim. Er nahm am 1. Januar 2006 seine Arbeit auf – auf Grundlage eines Staatsvertrages zwischen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Der Verband sieht sich demokratisch legitimiert und versteht sich als Ort der politischen Willensbildung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Zuständig ist er unter anderem für die Regionalplanung, auch über die Grenzen der Bundesländer hinweg. Er steht außerhalb der klassischen Verwaltungshierarchie. Er ist keine Mittelbehörde, obwohl er eine Ebene zwischen den Stadt- und Landkreisen und den Ländern bildet.