Am 8. März ist Weltrauentag. Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Lisa-Marie Trog, lädt dazu zu einer Veranstaltungsreihe mit den Schwerpunkten Solidarität, Zusammenhalt und Vernetzung ein.

„Es gibt viele Möglichkeiten, Gleichstellung zu thematisieren und zu leben. Daher freue ich mich, dass die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Lisa-Marie Trog, nun zum dritten Mal in Folge zum internationalen Frauentag sogar eine ganze Themenreihe mit abwechslungsreichen Veranstaltungen erarbeitet hat. Es ist ein tolles Angebot für alle Frauen“, sagt Landrat Fritz Brechtel. Die erste Veranstaltung, „Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist“, ein Online-Vortrag, findet bereits am 7. März statt. Die Reihe endet am 15. März mit der Online-Veranstaltung „Queer, oder was?“.

Bei der Planung der kulturellen, vielfältigen und informativen Veranstaltungen wurde Lisa-Marie Trog durch Kooperationspartnerinnen unterstützt, beispielsweise von den Gleichstellungsbeauftragten aus dem Landkreis Südliche Weinstraße, aus der Stadt Landau sowie aus Rülzheim und Lingenfeld.

Auch musikalische und kulinarische Genüsse dabei

„Die Gleichstellung der Geschlechter wird laut Prognose noch über 100 Jahre andauern. Deshalb ist es wichtig, die Aspekte rund um die Gleichstellung und Gleichberechtigung immer wieder aufzugreifen und anzugehen“, so Trog. Für die unterschiedlichen Betroffenheiten oder Interessen ist in der Veranstaltungsreihe etwas dabei, von finanzieller Unabhängigkeit, Yoga, Konzerte, Workshops bis hin zur Römerschifffahrt und einem Internationalen Frühstück.

Die zwölf Veranstaltungen umfassen Yogakurse, Fachvorträge zum Thema Feminismus, Rente, Queer oder Recht, und sie bieten neben geschichtlichen Informationen, beispielsweise bei der Hebammenführung, aber auch musikalische und kulinarische Genüsse bei einem Orgelkonzert oder beim Internationalen Frauenfrühstück.

Info

Den Veranstaltungsflyer sowie mögliche Programmänderungen und Alternativveranstaltungen finden Interessierte auf der Homepage der Kreisverwaltung Germersheim unter www.kreis-germersheim.de/gleichstellung.