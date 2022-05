Mit dem 2. British Rock Meeting 1972 landete Marek Lieberberg mit seiner frisch gegründeten Konzertagentur Mama Concerts auf der Germersheimer Insel Grün seinen ersten großen Coup als Veranstalter. 50 Jahre später hat er nun zum Jubiläumsfestival am 21. Mai im Germersheimer Lamotte-Park sein Kommen angekündigt. Zusammen mit Marcel Avram gründete Lieberberg 1970 die Konzertagentur Mama Concerts. Sie organisierten das mehrtägige Open-Air-Festivals nach dem Vorbild Woodstocks in der Stadt. Das 2. British Rock Meeting war eine der ersten Großveranstaltungen Lieberbergs und damit der Auftakt zu seiner Karriere in der Konzert- und Festivalbranche. Das Jubiläums-Open-Air dauert zwar nicht drei Tage, wird aber mit vier Bands sowie einem Hippie-Markt den Spirit von damals aufleben lassen. Karten für Samstag, 21. Mai, im Lamotte-Park gibt es im Vorverkauf über reservix.de oder vor Ort (Tourist Information im Weißenburger Tor, Reisebüro PIT, Buchhandlung Hilbert, tickets&more im Kaufland).