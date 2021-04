Das Schnelltestzentrum in Wörth wird in der ersten Maiwoche in den hinteren Teil der Parkflächen am Badepark verlegt. Die Verlegung wird notwendig durch den Beginn der Freibadesaison. Freiwillige Feuerwehr, DLRG und der städtische Bauhof werden die Umgestaltung am Morgen des 3. Mai vornehmen; bereits am selben Abend können die Testungen wieder aufgenommen werden. Für die Testwilligen ändert sich dabei nur sehr wenig. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto zur Testung zu kommen. Die neuen Wegstrecken werden deutlich ausgewiesen sein. Die Öffnungszeiten des Testzentrums Wörth bleiben unverändert montags, mittwochs und freitags jeweils von 17 bis 19 Uhr. Anmeldeformulare Sie unter: www.woerth.de unter der Rubrik Corona-Testzentrum.