Die beiden Betreiberinnen bauen die ehemaligen Minzbrück-Filiale selbst um. Ein Fokus soll auf regionalen Zutaten liegen.

Optisch wird er einer Hummel gleichen, der Eiskaffee, den Judith Bernert und Katleen Ackers ihren ersten Gästen servieren wollen. Und das nicht ohne Grund. Denn ihr neues Café, das sie am Samstag, 20. Mai, in der Hauptstraße 73 eröffnen werden, haben sie ja auch „Bumblebee-Café“ genannt. Und bei diesem handelt es sich nun wirklich um ein Novum im gastronomischen Angebot der Bienwaldstadt: Im „Bumblebee-Café“ gibt es nur vegane Produkte: Eis, süße und herzhafte Waffeln, belegte Backwaren, Kuchen oder Salate.

Die Gäste erwarten etwa Frühstücksoptionen und jeden Tag ein herzhaftes Mittagsangebot in Form von Bowls – Schüsseln, gefüllt mit warmen und kalten Zutaten. Das gesamte Angebot gibt es im „Bumblebee“ auch in Pfandgläsern zum Mitnehmen. Vorbereitet wird auch eine „Mix & Brunch-Karte“, mit der sich die Gäste an den Wochenenden selbst etwas zusammenstellen können.

Katleen Ackers (links) und Judith Bernert bauen die ehemalige Minzbrück-Filiale selbst um. Foto: FH

Auch das Eis wird vegan produziert

Bernert betont im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass in der Küche mit Zutaten aus der Region gearbeitet wird. Außerdem bezieht sie etwa den Kaffee von einer Landauer Rösterei.

Beim Eis gehen Bernert und Ackers auch vegane Wege. Das Mango-Eis enthält zu 97 Prozent reine Frucht, Eissorten wie Schoko oder Mandel-Vanille werden auf einer Bananen-Nuss-Basis produziert. Gesüßt wird mit Datteln oder Ahornsirup.

Bernert und Ackers informieren auch in sozialen Netzwerken wie Instagram über die vegane Küche und beantworten hier Fragen. Über diesen Kanal haben sich die beiden auch kennen gelernt. Seit einigen Monaten schon ist der vegane Food-Trailer von Bernert auf Märkten in Kandel zu sehen. Mit diesem habe sie sich einen Traum erfüllt, erzählte sie vor einiger Zeit.

Regale selbst gezimmert

Jetzt also folgt das vegane „Bumblebee-Café“ mitten in der viel belebten Kandeler Hauptstraße. In jenem Gebäude, das vielen noch als Verkaufsstelle der elsässischen Bäckerei „La Minzbrück“ bekannt sein müsste. Hier treffen wir Bernert auch zum Vorgespräch. Sie ist mitten bei den Vorbereitungen. Die junge Frau berichtet, dass sie nicht nur alle Speisen und Getränke selbst herstellen wollen. Auch die Inneneinrichtung des Cafés wurde zum Großteil selbst gebaut. Sie arbeite gerne handwerklich, erzählt Bernert. Massive Eichenholz-Dielen dienen als Ladentheke, Regale hat sie ebenfalls selbst gezimmert. Und die vegane Lebensweise bekomme ihr seit zehn Jahren ganz gut.

Zuvor schon ernährte sie sich selbst vegetarisch, was ihrer Gesundheit nur förderlich war. Dann aber wagte sie den Schritt zum veganen Leben. Schließlich muss sie als selbstständige Rezeptentwicklerin und Foodfotografin wissen, wovon die Rede ist. Bis zur Eröffnung am Samstag, 20. Mai, ist zwar noch viel zu tun. Aber seit Montag ist Ackers wieder vor Ort. Gemeinsam werden sie das „bumblebee“ betreiben und erwarten am Samstag ihre ersten Gäste.

Info

Öffnungszeiten: Ruhetage von Montag bis Mittwoch. Donnerstag von 7 bis 14 Uhr, Freitag von 12 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 20 Uhr und Sonntag von 9 bis 16 Uhr.

www.bumblebee-foodtrailer.de