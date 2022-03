Sichtlich nervös verhielten sich laut Polizei Vater und Sohn bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 1.30 Uhr auf der Pulverhausstraße. Und sie hatten guten Grund dazu: Die Polizisten entdeckten bei der Kontrolle der 51 und 19 Jahre alten Männer in einem Rucksack knapp 85 Gramm Marihuana sowie eine Feinwaage und verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel. Zudem stand der Fahrer, in diesem Fall der Vater, unter dem Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Auch der Sohn führte unterschiedliche Betäubungsmittel von etwa 150 Gramm mit sich. Dem Fahrer wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten zudem die gemeinsame Wohnung der Männer. Auch dies führte zu weiteren Hinweisen auf Betäubungsmittelhandel.