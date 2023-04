Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine der größten Bedrohungen der Honigbiene ist die Varroamilbe. Bisherige Bekämpfungsmethoden haben Nachteile. Das Unternehmen Interbran Nature in Lingenfeld entwickelt ein schonenderes und doch effizientes Verfahren.

Die in Europa heimischen Honigbienen sind gegenüber der Varroamilbe praktisch wehrlos. Ursprünglich sind die Spinnentiere der Art Varroa destructor nur an der in Asien verbreiteten Östlichen