Derzeit nicht nutzbar ist einer der beiden öffentlichen Bücherschränke, die die Ortsgemeinde an der Turnhalle aufgestellt hat. Die Türe wurde vermutlich am Sonntag mutwillig herausgerissen und musste notdürftig angegurtet werden, um die Bücher zu schützen. „Erst der Fassbrunnen, jetzt der Bücherschrank“, ärgerte sich ein Ratsmitglied der RHEINPFALZ gegenüber über diese sinnlose Zerstörungswut. Im vergangenen Jahr war der ebenfalls in ehrenamtlicher Arbeit gestaltete Fassbrunnen verunstaltet worden.