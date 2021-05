Zahlreiche geköpfte Jungbäume und angezündete Mülleimer: Diese Nachwirkungen der „Hexennacht“ vom 30. April auf den 1. Mai meldete die Stadtverwaltung Germersheim. Nun setzt der Stadtbürgermeister auf Hinweise aus der Bevölkung, die belohnt werden sollen.

In der Nacht wurden mehrere Jungbäume am Kolpingplatz und in der Waldstraße gefällt. Der entstandene Schaden belaufe sich auf mehrere tausend Euro, schreibt Stadtbürgermeister Marcus Schaile jetzt in einer Pressemitteilung. Er werde sich persönlich dafür einsetzen, dass diese„ sich auf völlig hirnlose Aggressionen gründenden Vorfälle“ mit aller Konsequenz verfolgt werden. Es handele sich um keinen Scherz und auch kein Kavalisersdelikt, so Schaile.

Die Stadt Germersheim schreibt für Hinweise zur erfolgreichen Täterermittlung eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro aus. Hinweise werden unter Telefon 07274 960-241 entgegen genommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.