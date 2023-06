Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich am frühen Samstagabend Zutritt in eine Schule in Blankenloch und richteten darin diverse Sachschäden an. Ersten Hinweisen zufolge kommen mehrere Kinder als Verantwortliche in Betracht. Wie die Polizei mitteilt, informierte ein Zeuge gegen 18.22 Uhr die Polizei über Rauch und vermeintliche Hilferufe aus der Schule in der Hauptstraße. Vor Ort eingetroffen stellte die Polizei fest, dass wohl kurz zuvor unbekannte Personen im Gebäudeinneren einen Feuerlöscher betätigt hatten. Einen zunächst befürchteten Gebäudebrand konnte die ebenfalls alarmierte Feuerwehr frühzeitig ausschließen. Im Schulgebäude fand die Polizei deutliche Spuren von Vandalismus vor. So wurden in zahlreichen Räumen Gegenstände herumgeworfen, beschädigt und verunreinigt. Die Verursacher hatten indes schon das Weite gesucht. In einer ersten Schätzung belaufen sich die Kosten für die entstandenen Sachschäden sowie die erforderlichen Reinigungsarbeiten auf mehrere tausend Euro. Der Schulbetrieb fiel am Montag aus. Der Polizeiposten Stutensee hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 967180 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen