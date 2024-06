Am Mittwochnachmittag, im Zeitraum zwischen 14 und 18.15 Uhr, beschmierten unbekannte Täter eine Sitzbank im Park An Fronte Diez. Ebenso wurde der Boden vor der Bank mit schwarzer Farbe besprüht. Im unmittelbaren Umfeld wurden noch weitere Gegenstände und Pflanzen mit hellblauer Farbe versehen.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.