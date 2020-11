In Lingenfeld ist es in der Nacht zum Sonntag erneut zu Vandalismus gekommen, der sich gegen die Bemühungen der Bürgerinitiative „Lebenswertes Lingenfeld“ und der Ortsgemeinde für eine Verkehrsberuhigung richtet. Nach Angaben der Bürgerinitiative (BI) wurden in der Germersheimer-, Haupt- und Schwegenheimer Straße sieben selbst angefertigte Figuren zerstört, die die Bürger auffordern, Tempo 30 auf diesen drei Hauptverkehrsstraßen zu fahren. Dort sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Zudem sind laut der BI zirka 150 Schilder zerstört worden, die die Autofahrer ebenfalls ermuntern, freiwillig mit 30 Stundenkilometern im Ort unterwegs zu sein. Gleichzeitig wurden am nördlichen Ortseingang aus Richtung Schwegenheim kommend Teile der Fahrbahnverengung verschoben.

Entsetzen bei BI und Ortsbürgermeister

Die Mitglieder der BI und der Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) sind entsetzt über die vielen mutwilligen Beschädigungen. In den vergangenen Monaten wurden immer wieder nachts Figuren der BI zerstört, schwer beschädigt oder „verschleppt“. Über das Ausmaß der Taten an diesem Wochenende sind die BI-Mitglieder und Kropfreiter sprachlos und sehr verärgert. Unabhängig von dem extremen Vandalismus habe mit der Beschädigung der Fahrbahnverengung die Zerstörungswut der Tempo-30-Gegner eine neue Dimension erreicht, heißt es. Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter vermutet „eine gezielte Aktion und keinen dummen Jungenstreich“.

Polizei ermittelt

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, ermitteln die Beamten nun wegen Sachbeschädigung und im Fall der verschobenen Fahrbahnverengung wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen Unbekannt. Die Elemente seien aus der Verankerung gehoben worden, damit wieder schneller in den Ort hineingefahren werden könne, sagte der Polizeisprecher zum Hintergrund. Anwohner hätten die Elemente wieder zurück geschoben.

Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden. Die BI hat eine Belohnung in Höhe von 250 Euro ausgesetzt, für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen. Hinweise nimmt auch die BI per E-Mail an info@lebenswertesLingenfeld.de entgegen.