Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Gewässerpate macht sich Luft über Vandalismus am Druslach-Bacherlebnisweg. Wahllos zurückgelassener und teilweise sogar mutwillig in das Gewässer und in die Landschaft geworfener Müll sorgen zudem für Frustration.

Peter Wiedl ist verärgert: „Man kann sich nicht vorstellen, wie gewütet wird“, sagt er. Wiedl gehört den Bachpaten an, die sich ehrenamtlich mit hohem Einsatz um