Das Jugendfreizeitheim in Weingarten wurde offenbar von Vandalen heimgesucht: Am Samstagmorgen wurde ein zerbrochenes Fenster, Beschmutzungen und weitere Beschädigungen entdeckt. Die Täter müssen sich laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nähe aufgehalten und an dem Gebäude ausgelassen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bei der Polizei Germersheim, Telefonnummer 07274 9580, oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.