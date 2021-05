Im Bruchsaler Schlosspark haben Unbekannte vermutlich am Freitagabend Steinbrocken aus den gemauerten Schalen gebrochen und damit am Ententeich Entenküken getötet. Die Tuffsteinbrocken, mit denen nach den Tieren geworfen wurden, liegen nun verstreut auf dem Gewässergrund. Zwei der Entenküken sind an den Verletzungen, die ihnen mit den Steinwürfen zugefügt wurden, gestorben. Das Team der Schlossverwaltung hat Anzeige erstattet. Seit Freitag läuft die Polizei stündlich durch den Schlossgarten und kontrolliert den Ententeich. Außerdem hat das zuständige Bauamt Schilder im Schlossgarten aufgehängt. Sie weisen darauf hin, dass Entenküken getötet wurden – und dass der Bereich videoüberwacht ist.