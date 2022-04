Respekt vor einem historischen Ort: Das ist das mindeste, was viele Menschen im Umgang mit dem Schweinheimer Kirchel erwarten. Das wurde 1051 erstmals erwähnt. Und ist derzeit beliebtes Ziel von Vandalen.

Selbst an regnerischen Tagen kommen zu der kleinen Kapelle südlich von Jockgrim regelmäßig Besucher. Das Schweinheimer Kirchel, wie das erstmals im Jahr 1051 erwähnte Bauwerk heißt, liegt zwischen Feldern unweit der Ortsumgehung, auf dem Rheinhochufer, am Rand des Bienwaldes. An einem kühlen Montag Anfang April hat eine junge Frau, die erst kürzlich nach Jockgrim gezogen ist, spontan an der Kapelle angehalten. Das Ensemble aus kleiner Kirche, Außenaltar und großen alten Linden sei ihr schon länger mit seinem besonderen Flair aufgefallen, jetzt habe sie endlich Zeit, das Kirchel zu besuchen.

Brachiale Gewalt

Seit über 15 Jahren kommt Roland Giehl, der in einem südlichen Wohngebiet von Jockgrim lebt, beinahe täglich an dem sakralen Ort mit seinem Hund vorbei. An diesem Tag ist er noch immer ungehalten, denn am letzten März-Wochenende sei einiges an diesem Ort des Glaubens mutwillig und mit brachialer Gewalt zerstört worden. Die Spuren der sinn- und respektlosen Aktion sind kaum noch zu sehen. Ein Bürger aus dem Ort, der den täglichen Schließdienst an der Kapelle versieht und einen Blick auf den Außenbereich hat, hat nach der Spurensicherung durch die Polizei schnell aufgeräumt.

Weil der 63-jährige Hundebesitzer Giehl in Jockgrim aufgewachsen ist, kennt er das Schweinheimer Kirchel seit Kindertagen. Es schmerzt ihn, wie alle Freunde des erbaulichen Platzes, dass das Kirchel und die Außen-Anlagen immer wieder das Ziel von Vandalismus werden. Er beschreibt, was von den Tätern dieses Mal zertrümmert, weggerissen und zerschlagen wurde.

Bank umgekippt, Vasen zerschlagen

„Eine der stabilen Sitzbänke lag umgekippt in einem Heckstreifen, eine erst frisch von privaten Spendern gepflanzte Thuja wurde ausgerissen.“ Eine andere Bank steht seit der unsinnigen und strafbaren Aktion nicht mehr gerade da. Entlang einer Seite des Außenaltars, der bei größeren Wallfahrten im Sommer im Mittelpunkt steht, seien alle Vasen und Dekorationskugeln aus Terrakotta in Scherben zerschlagen worden.

Der ehrenamtliche Betreuer der Kapelle habe auch festgestellt, dass ein stabiler Metallkasten, in dem ein Stempelkissen und ein Stempel für Wallfahrer untergebracht war, mit brachialer Gewalt von seinem Platz an einem Baumstamm weggerissen wurde. Zuerst sei der Kasten verschwunden gewesen, ein Spaziergänger habe ihn wohl gefunden und auf einer Bank vor der Kirche abgelegt. Auch Scherben von Alkoholflaschen lagen verstreut herum.

Weiterer Tatort

In der Nacht, in der rund um das Schweinheimer Kirchel randaliert wurde, gab es am anderen Ende des Ortes, im Bereich des Sportplatzes (Ludwigstraße/Rheinstraße) ebenfalls Vandalismus mit einer Farb-Spraydose. Ob ein Zusammenhang besteht ist nicht klar. Oliver Link, Sprecher der Polizei Wörth, berichtete über den aktuellen Stand zu den Ermittlungen. „Leider gab es wenige Informationen aus der Bevölkerung zu den Vorgängen. Die eingegangenen Hinweise hätten keine weiteren, neuen Spuren ergeben.“ Das, was vor Ort an Spuren gefunden wurde, werde noch ausgewertet.

Glück im Unglück hätten die Halter der besprühten Autos gehabt, weil sich die Farbe gut von dem glatten Lack entfernen ließ. „Vandalismus, das mutwillige Zerstören von fremdem Eigentum ist absolut verwerflich, noch schlimmer, ein Unding finde ich es, dass sogar vor dem sakramentalen kirchlichen Bereich kein Respekt mehr gezeigt wird“, sagt der Polizeibeamte.