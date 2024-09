Das Europa-Gymnasium Wörth hat eine besondere Auszeichnung erhalten. Aufgrund seiner bilingualen Ausrichtung, dem generellen Engagement um die französische Sprache sowie dem gelebten Austausch zwischen deutschen und französischen Schülergruppen wurde das Oberrheinsiegel überreicht.

„Im Rahmen von grenzüberschreitenden Lehrer-und Schülerbegegnungen, der Teilnahme ihrer Lehrkräfte an bi- oder transnationalen Fortbildungen beziehungsweise Austauschprogrammen, die öffentlichkeitswirksam präsentiert werden, verankern Sie in nachhaltiger Weise interkulturelle Kompetenzen in der gesamten Schulgemeinschaft. Damit leisten Sie einen unschätzbaren Beitrag zu einer beispielgebenden schulischen Arbeit im Sinne der Völkerverständigung in Europa, insbesondere zur Demokratie, Toleranz und Antirassismus-Erziehung.“ Diese Lobeshymne steht im Anschreiben mit einem Zertifikat, das die Leitende Regierungsschuldirektorin der ADD Neustadt (zuständig für die Gymnasien und die IGSen), Waltraud Gottschalk dem Schulleiter des Europa-Gymnasiums Wörth Holger Hauptmann und seiner Stellvertreterin Sabine Aufdermauer, die im Französisch-Unterricht besonders aktiv ist, überreichte.

Zudem verlieh Gottschalk der Schule auch das Oberrheinsiegel, eine Holzplakette aus Pappel-Sperrholz, die von einer Schule in Baden-Württemberg gefertigt wurde. Sie soll die grenzüberschreitende Ausrichtung des Europa-Gymnasiums und deren beständige Zusammenarbeit mit französischen Partnerschulen würdigen und sichtbar machen. „Es ist enorm, was diese Schule so nebenbei alles leistet. Die Schule lebt, da läuft was“, meinte Gottschalk in ihrer Laudatio. „Seit 34 Jahren gibt es Französisch als erste Fremdsprache, einen bilingualen Zweig und Leistungskurse in Fach Französisch. Das spricht für Durchhaltevermögen und Überzeugung.“

„Unschätzbarer Beitrag zur Völkerverständigung“

Gottschalk ist auch zuständig für die interkulturelle Arbeit am Oberrhein in der Arbeitsgemeinschaft Erziehung und Bildung und sieht es als große Chance an, hier zu leben. „Das grenzüberschreitende besondere Engagement der Schule ist ein unschätzbarer Beitrag zur Völkerverständigung“, so Gottschalk. Die ganz besondere Auszeichnung sei aber auch gleichzeitig eine Aufforderung und Verpflichtung für die Zukunft. Aus den Partnerschulen in Colmar und Straßburg überbrachte Gottschalk herzliche Grüße, da diese beiden Schulen nicht kommen konnten. Sie bekommen auch zu einem späteren Zeitpunkt die Plakette.

Schulleiter Holger Hauptmann, Waltraud Gottschalk, Regierungsschuldirektorin der ADD Neustadt, und stellvertretende Schulleiterin Sabine Aufdermauer mit dem Oberrheinsiegel. Foto: Jopa

Schulleiter Holger Hauptmann sprach bei seiner Begrüßung von der besonderen Freude über solche Tage und nannte das besondere Verhältnis der Schule seit ihrer Gründung zu Europa. Dies habe über die Landesgrenzen hinaus einen besonderen Stellenwert, wofür der Name der Schule ebenso wie der Europa-Brunnen beredte Beispiele seien. Er erwähnte neben dem vielfältigen Französisch-Unterricht die Exkursionen und Wettbewerbe sowie die zahlreichen Schüleraustausche und die privaten Begegnungen, aus denen lebenslange Freundschaften entstanden sind. Damit sei das große Engagement der gesamten Schulgemeinschaft zu nennen, wofür es heute die formale Anerkennung und Auszeichnung erhalte.

Die Feierstunde war mit einer „polylingualen Ode an den Oberrhein“ von Marlon Kary und Victor Apitz (MSS13) eröffnet und von Van Giao Le (MSS 11) gehaltvoll mit Klavierstücken von Dimitri Shostakovich (Waltz No.2 – Jazz-Suite in C-Minor) und Claude Debussy (Clair de Lune) umrahmt worden.