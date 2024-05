Zeiskams bislang höchste Funktionsträgerin, Ursula Eid, Parlamentarische Staatssekretärin a. D. und Präsidentin der Deutschen Afrika Stiftung, feiert am Samstag, 18. Mai, ihren 75. Geburtstag.

Ursula (Uschi) Eid ist in Zeiskam aufgewachsen. Nach Besuch der Volksschule Zeiskam und Abitur 1969 an der Maria-Ward-Schule in Landau, studierte sie bis 1975 Haushaltswissenshaft in Stuttgart-Hohenheim. Es folgten Studienaufenthalte in Holland und in den USA. Sie ging zurück nach Baden-Württemberg, wo sie der Partei „Die Grünen“ seit 1980 angehört. Nach Promotion zum Dr.rer.soc. folgte eine politische Lebensleistung, die ganz außergewöhnlich ist: Über die baden-württembergische Landesliste, die sie in den folgenden Wahlkämpfen anführte, kam sie erstmals 1985 in den Bundestag, dem sie zuletzt in der fünften Wahlperiode insgesamt 20 Jahre angehörte. 1998 kletterte Eid auf der Karriereleiter eine Sprosse höher. Sie wurde für sieben Jahre Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Von Bundeskanzler Gerhard Schröder wurde sie 2001 zu seiner „Persönlichen G8-Afrikabeauftragten“ ernannt. Dank ihrer internationalen Erfahrungen beriet sie von 2004 bis 2015 den UNO-Generalsekretär zum Thema globale Wasserversorgung als stellvertretende Vorsitzende eines Beraterkreises, der von Prinz Willem Alexander der Niederlande, dem heutigen König, geleitet wurde.

Ein Grund für ihr Interesse am afrikanischen Kontinent ist, dass sie selbst drei Jahre im Auftrag der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Eritrea tätig war. Seit Oktober 2015 ist sie Präsidentin der Deutschen Afrika Stiftung. Diese Stiftung setzt sich seit über 45 Jahren für die Förderung der deutsch-afrikanischen Beziehungen im Sinne einer friedlichen Zusammenarbeit, Völkerverständigung und wirtschaftlichen Kooperation ein. Obwohl sie in Berlin wohnt, bezeichnet sie sich immer noch als „rundum Zäskämerin“. Und wenn „Zäskäm“ ruft, dann ist sie da, wie auch schon in diesem Jahr, in dem ihr Heimatdorf den 1250. Geburtstag feiert.

Auf ihre Initiative und als Zeichen der Heimatverbundenheit befindet sich seit 2008 im Kunstobjekt „Der Bevölkerung“ im nördlichen Innenhof des Reichstagsgebäudes in Berlin Heimaterde aus dem Zwiebeldorf, vermengt mit Zwiebelsamen und Steckzwiebeln.