Die Bürgerinitiative (BI) gegen das Gefahrstofflager im US-Depot kann weiter auf Lingenfeld zählen. „Wir wollen die BI unterstützen und müssen entscheiden, was das Beste für unsere Bürgerinnen und Bürger ist“, sagte Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) im Ortsgemeinderat. Wie dies gelingen kann, darüber muss man sich aber noch verständigen.

Nachdem der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Lingenfeld, Christian Cherie (FWL), und der Vorsitzende der BI, Dietmar Bytzek (Germersheim), das bisherige Geschehen und die rechtlichen Hintergründe beleuchtet hatten, war zunächst die Verunsicherung zu spüren. „Was können wir als Ortsgemeinde nun tun?“, fragte Peter Beyer (CDU). Zumal die juristische Seite ein eher düsteres Bild bezüglich der Klagemöglichkeiten gezeichnet habe, und die Amerikaner nicht mit offenen Karten spielten.

„Keine Angst machen“

„Mich wundert’s, dass sich umliegende Gemeinden so ruhig verhalten“, meinte Josef Arnold (FWL). Bei einem Brand im Depot wären diese durch die Windverwehungen doch auch betroffen. „Es gibt keine Behörde, die ein Interesse daran hat, das Lager zu verhindern“, sagte Kropfreiter. Man dürfe den Leuten aber auch keine Angst machen, sondern müsse sauber informieren. „Das Ziel ist nicht, Ängste zu schüren und das Lager zu verhindern“, stellte Bytzek klar. „Wir wollen aber die gleiche Sicherheit wie bei einem zivilen Lager.“ Der BI-Vorsitzende riet dazu, vor allem das Grundwasser zu schützen und sich Klarheit über bereits bestehende Kontaminationen zu verschaffen, indem man Gutachten anfordere.

Auf Antrag von CDU und Bündnis 90/Grüne werden in den Haushalt Mittel eingestellt, um eine Anwaltskanzlei zu beauftragen und gegebenenfalls ein Klageverfahren in die Wege zu leiten. Cherie, selbst beruflich als Jurist tätig, schätzt die Möglichkeiten auf dem bauplanungsrechtlichen Weg etwas zu erreichen, eher gering ein. Seine Idee ist, dass die Gemeinde als Grundstückseigentümer und Nachbar des US-Depots eher etwas bewirken könnte, wenn man die Umweltverträglichkeit der Erweiterung des Gefahrstofflagers in Zweifel ziehe. Zudem wird beantragt, der Gemeinde Gutachten zur Bodenbeschaffenheit und zum Grundwasser zur Verfügung zu stellen.