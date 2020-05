US-Armeeeinheiten in ganz Europa erhalten Schutzanzüge. Getragen werden sie von Mitarbeitern, die während der COVID-19-Pandemie Einrichtungen und Geräte desinfizieren. Die in 444 Kisten auf 14 Paletten im Germersheimer US-Depot angelieferten 11.100 Einwegschutzanzüge werden vom 8. bis 29. Mai mit Lastwagen an Truppen in Italien, Deutschland, Belgien, Rumänien und Polen geliefert. Das Reinigen und Desinfizieren dient laut Mitteilung der US-Army der Kontrolle und der Vorbeugung von Krankheiten und ist ein wichtiger Bestandteil der Wiederöffnung öffentlicher Räume. Weitere Lieferungen des Verteilzentrums in Germersheim umfassten „Lebensmittel und Komfortpakete des Roten Kreuzes zur Stärkung der Moral der Soldaten“.