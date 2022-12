Wegen Drogenhandels ist ein 29-jähriger Albaner am Landgericht Landau zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Er wurde aufgrund eines Geschäfts in Schwegenheim verhaftet.

Der Mann hatte gestanden, den Transport von 30 Kilogramm Kokain nach Deutschland organisiert zu haben. Am letzten Verhandlungstag legte der 29-jährige Angeklagte ein weiteres Geständnis ab. Bisher wollte er nur mit einer Person zusammengearbeitet haben. Nun räumte er die Beteiligung von weiteren Personen ein, die alle bereits in Haft sind.

Zwei Männer kamen in den Zeugenstand, die für den Angeklagten als Fahrer tätig gewesen sein sollen. Sie waren beide an einem Deal am Schwegenheimer Tankhof beteiligt, bei dem sie verdeckten Ermittlern fünf Kilogramm Kokain verkauften und dabei festgenommen wurden. Die Männer, ebenfalls Albanier, machten weitestgehend von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, antworteten nur auf eine Frage. Sie bestätigten, dass das Kokain dem Angeklagten gehört habe, was dieser selbst eingeräumt hatte.

Die Staatsanwaltschaft forderte zehn Jahre Haft. Die Verteidigung blieb ohne konkreten Antrag, bat aber mit Blick auf das Geständnis des Angeklagten um ein mildes Urteil. Mit seiner Aussage habe er das Verfahren um Monate verkürzt. Auch gebe es zwar reichlich Indizien für ein bandenmäßiges Handeln, aber kaum echte Beweise.

Davon ließ sich der Vorsitzende Richter nicht überzeugen. Er listete in seiner Urteilsbegründung Ermittlungsspuren auf, die alle in die Richtung des Angeklagten zeigten: DNA-Spuren an einem Auto eines Kuriers, eine Verwicklung des Angeklagten in einen 93-Kilo-Kokain-Fund in Italien vor sechs Jahren. Die Tatsache, das viele der Beteiligten aus der gleichen Kleinstadt in Albanien stammen und zum Teil miteinander verwandt sind. In vielen abgehörten Gesprächen, Telefonaten und gesicherten Chats sei immer wieder von „Flori“ die Rede gewesen, dem offensichtlich alle anderen untergeordnet waren. Der Vorname des Angeklagten ist Florjan.

Der Richter würdigte zum Abschluss des langen Prozesses die Arbeit der Ludwigshafener Kriminalbeamten. Die ganze Geschichte sei nur ins Rollen gekommen, weil ein Bandenmitglied vor einer Vertrauensperson der Polizei geprahlt hatte, er könne schnell viel Rauschgift besorgen. „Wir haben dann gesehen, was wir leider nicht immer sehen: Eine Polizeidienststelle, die sich voll in diesen Fall hineinverbissen hatte – ohne zu wissen, ob am Ende was dabei herauskommt“, sagte der Vorsitzende. Zu oft sei es so, dass Ermittler nur am schnellen Erfolg und einer guten Aufklärungsstatistik interessiert seien, anstatt größere Strukturen anzugehen. In diesem Fall habe eine kleine Gruppe von Beamten alle Register gezogen: LKA, BKA und ausländische Strafverfolgungsbehörden seien ins Boot geholt, verdeckte Ermittler eingesetzt, tagelang Autos observiert, bei Nacht und Nebel Abhörgeräte installiert worden.

„Alle großen Verfahren fangen klein an. Das heutige Urteil hätte es ohne das Engagement dieser Beamten nicht geben können“, sagte der Richter. Danach konnte der Gruppe in einem Zeitraum von nur wenigen Wochen die 30 Kilo nachgewiesen werden, für die der Angeklagte nun verurteilt wurde. Laut Gericht ist es naheliegend, das in Wahrheit wohl Hunderte von Kilogramm Drogen im Zeitraum von mehreren Jahren transferiert wurden.