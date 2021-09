Nach dem Brand im Saunabereich eines Ettlinger Hotels konnten die Beamten des Polizeireviers Ettlingen nun sowohl die mutmaßliche Brandursache als auch einen Verdächtigen ermitteln, heißt es im Polizeibericht. Demnach habe sich ein 57-jähriger Hotelgast am Abend des besagten Sonntags von einer Angestellten eine Flasche Saunaaufguss geben lassen. Offenbar kam es dann bei der anschließenden unsachgemäßen Benutzung zum Brand. In der Flasche befand sich entflammbares Konzentrat, welches sich unmittelbar nach dem Aufbringen auf den Saunaofen entzündete. Die Verpuffung und sofortige Flammenbildung setzten den Saunabereich umgehend in Brand. Nach ersten Einschätzungen von Sachverständigen soll sich der entstandene Sachschaden auf mindestens vier Millionen Euro belaufen. Gegen den Hotelgast wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.