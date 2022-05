Einen Gesamtschaden von bis zu 100.000 Euro könnte der Unfall am Montagmittag auf der B9 verursacht haben. Ganz genau kann das die Polizei noch nicht sagen. Neben einem größeren Schaden am Sattelzug selbst, denn ein Stück Schutzplanke ragte der Polizei zufolge in die Zugmaschine, hat es Schäden an der Mittelleitplanke gegeben – auf etwa 150 Metern Länge. Bei der Bergung habe ein Kran eingesetzt werden müssen. Die Unfallursache ist nach wie vor noch nicht geklärt. Der 52-jährige Fahrer hat davon gesprochen, dass es ihm kurz „schwarz vor Augen“ geworden ist, so die Polizei auf Anfrage. Für die Bergung waren auf der Bundesstraße bei der Abfahrt Süd in Germersheim jeweils nur ein Fahrtstreifen in jede Richtung befahrbar – bis gegen 19.30 Uhr. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz nach 12.30 Uhr.