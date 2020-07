Sämtliche Schränke und Schubladen haben Einbrecher in einem Haus in Minfeld durchwühlt. Wie die Polizei Wörth mitteilt, wurde in das Haus in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9.15 Uhr, eingebrochen. Der Täter hebelte die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Ob etwas entwendet wurde bedarf weiterer Ermittlungen. Die Eigentümer des Hauses befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Zeugen werde gebeten sich mit der Polizei in Wörth unter 07271 92210 in Verbindung zu setzen.