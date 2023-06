Kreis Germersheim. Die Übernachtungszahlen von Touristen oder Dienstreisenden steigen gegenüber dem Vorjahr an. Es gibt Projekte, mit denen mehr Touristen gelockt werden sollen.

Die Beherbergungsbetriebe im Landkreis Germersheim empfingen im Jahr 2022 58.717 Gäste. Insgesamt gab es 151.755 Übernachtungen. Über diese Zahlen des Statistischen Landesamts Bad Ems informierte der Vorsitzende des Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim (Süd), Landrat Fritz Brechtel. Die gestiegenen Gäste- und Übernachtungszahlen bedeuteten einen Anstieg von 31,8 Prozent bei der Anzahl der Gäste beziehungsweise 17,8 Prozent bei den Übernachtungen im Vorjahresvergleich, so Brechtel. An das Vor-Corona Niveau konnte man damit allerdings noch nicht wieder anschließen.

Silke Wiedrig, die Geschäftsführerin des „Süd“, berichtete von