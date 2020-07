In der Nacht auf Montag kam gegen 1.30 Uhr eine Familie aus einem Kurzurlaub in ihr Haus in der Faustinastraße zurück. Laut Polizei entdeckte der Besitzer ein offenes Fenster – und beim Gang durch die Räume zwei maskierte Täter im Obergeschoss. Diese hätten „auf Aufforderung in aller Ruhe mit dem Diebesgut“ den Tatort verlassen seien in Richtung Töpferring geflohen. Die Polizisten leiteten eine Fahndung ein, sie blieb aber erfolglos.