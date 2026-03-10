Kinder dürfen sich seit Dienstag verstärkt im Dorf einbringen. Denn der Kindergemeinderat hat seine Arbeit aufgenommen. Wie die erste Sitzung verlief.

Es ist Dienstag, 10.20 Uhr, ein besonderer Tag für die Kleinen: Grundschüler betreten mit Lehrerin Svenja Freiermuth den alten Ratssaal in Schwegenheim. Auf dem Ratstisch stehen Schilder mit ihren Namen, Gläser und Mineralwasserflaschen. Eine Ratssitzung steht bevor. Nur die Schokoriegel an jedem Platz deuten darauf hin, dass es sich um eine besondere Sitzung handelt. Tatsächlich: Der neue Kindergemeinderat trifft sich zum ersten Mal.

Wie kam es dazu? Bereits im Oktober hatten Grundschüler das Rathaus sowie Ortsbürgermeister Andreas Weber ( FWG) besucht. Sie besichtigten sein Büro, den Ratssaal und das Heimatmuseum, hatten viele Fragen und brachten Wünsche mit. Diese reichten von einer Dirt-Bike-Bahn über Spielgeräte und eine Eisdiele bis hin zu einem Modegeschäft. Weber erinnerte sich an eine Idee seiner Frau: „Wir machen einen Kindergemeinderat.“ Gesagt, getan. Ende November wählten die Klassen 3a, 3b, 4a und 4b jeweils zwei Ratsmitglieder. Zwei weitere stammen aus dem Schülerparlament der Schule, das aus allen Klassensprechern besteht.

Was Demokratie bedeutet

Zurück im Ratssaal heißt Weber die jungen Ratsmitglieder herzlich willkommen und überreicht ihnen ihre Ernennungsurkunden, sofern sie diese nicht bereits beim Neujahrsempfang erhalten haben – mit Dienstsiegel und Unterschrift. „Damit seid ihr offiziell Mitglieder des Kindergemeinderates.“ Weber erläutert die Aufgaben eines Gemeinderates und erklärt den Kindern den Begriff „Demokratie“. Auf seine Frage, was ein Bürgermeister so macht, antwortet Lasse: „Dinge klären.“ „Wichtige Zettel unterschreiben“, weiß Lotta. Weber stimmt zu und vergleicht das Bürgermeisteramt mit dem eines Klassensprechers. Er sei Ansprechpartner für Bürger bei Fragen und Problemen. Allerdings: „Ein Bürgermeister weiß nicht alles. Er sollte allerdings wissen, wer es weiß, und da nachfragen.“

Als nächster Punkt auf der Tagesordnung berichten die Kinder über ihre Tätigkeiten. Dabei wird deutlich, wie sportlich und musikalisch sie sind und wie sie sich gemeinsam mit ihren Eltern in Vereinen engagieren. „Das finde ich sehr gut, weil ihr euch in jungen Jahren schon für die Gemeinschaft engagiert“, lobt Weber. Das wichtigste Thema des Tages sind jedoch die Wünsche und Ideen der Kinder. Mia wünscht sich eine Wippe auf dem Spielplatz, Theo eine Tischtennisplatte und einen Parcours, Sophia Reckstangen zum Turnen sowie Balanciermöglichkeiten. Levi möchte ein kleines Spielhaus und Deliah eine Drehscheibe.

Gemeinsame Ortsbegehung geplant

Tristan bringt auch Anliegen aus einer Umfrage auf dem Schulhof vor: eine Dirt-Bike- und eine Skater-Bahn, ein Basketballfeld, eine Bank am Bolzplatz, die Erweiterung des Klettergerüsts um eine Hängebrücke, einen Angelteich, ein Karussell und ein Bodentrampolin. Nicht besonders zufrieden sind die Kinder mit der 2024 angeschafften Katzenburg: „Wir stoßen mit dem Kopf dran“, bemängelt Sophia. Weber schlägt vor: „Wir machen eine Ortsbegehung und gucken uns das an.“

Lasse moniert Sachbeschädigungen durch Jugendliche und Müll. Einen Bürgersteig in der Scherrngasse wünscht sich Lotta. Weber erklärt dazu: „Gute Idee! Das wird aber nicht umsetzbar sein, weil die Straße so schmal ist.“ Tristan erwähnt eine eingeschlagene Scheibe an der Bushaltestelle im Oberen Waldacker und schildert gefährliche Situationen in der Hauptstraße, etwa durch falsch parkende Autos. „Jetzt geht es schon in Richtung Erwachsenen-Gemeinderat“, erklärt Weber angesichts der schwierigen Park- und Verkehrssituation in der Hauptstraße und betont: „Das ist für mich ein extrem wichtiges Thema.“

Auf die Frage, warum sie sich als Klassensprecher oder im Gemeinderat engagieren, sagen mehrere Kinder, sie möchten anderen helfen und Wünsche erfüllen. Weber zeigt sich beeindruckt und informiert, dass der Kindergemeinderat voraussichtlich noch in diesem Jahr zu einem Kinder- und Jugendgemeinderat erweitert werden soll. Nach gut einer Stunde endet die Sitzung. Gemeindesekretärin Cornelia Schmitt hat alle Aussagen protokolliert, die nun mit den Beigeordneten besprochen werden sollen. „Ich fand es wahnsinnig toll mit euch“, lobt Weber und fragt: „Und wie hat es euch gefallen?“ Alle Kinder heben den Daumen nach oben.

Die Ratsmitglieder

Mattis Alig, Theo Bentz, Sophia Hartz, Lotta Hook, Deliah März, Tristan Manzke, Lasse Mayer, Levi Mayer, Henry Tremel und Mia Wendel.

