125 Jahre Kino: Die Corona-Pandemie sorgte im Jubiläumsjahr 2020 für leere Säle. Ein Streifzug durch die Geschichte des Kinos in Germersheim.

Vor 125 Jahren begann mit dem Kino das Zeitalter der bewegten Bilder. Doch gerade im Jahr 2020 hatten viele Kinobetreiber mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen, so dass eine cineastische Würdigung des denkwürdigen Jubiläums weitgehend unterblieb. In Germersheim hatte das Kino in der Sandstraße bereits zum 31. Dezember 2008 seine Pforten geschlossen, so dass mit diesem Datum in der Rheinstadt, die nahezu 100 Jahre währende Tradition der „Lichtspielhäuser“ zu Ende ging. Angefangen hatte alles zu Zeiten, als man in altväterlicher Manier noch vom „Kintopp“ sprach: Im Gewinkel zwischen Sandstraße, Mittelgasse und Jakobstraße befand sich bereits in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg ein „Lichtspieltheater“, ebenso im „Wiener Café“ in der Hauptstraße.

Die Filme flimmerten damals noch schwarz-weiß und stumm über die Leinwand, den Ton ersetzten eingeblendete Zwischentitel und das Piano lieferte dramatische Akzente, bis der Film plötzlich abbrach, da der „Operateur“ eine neue Filmrolle einlegen musste. Dennoch: Die Menschen waren von dem noch jungen Medium begeistert und nahmen dessen technische Unzulänglichkeiten gerne in Kauf, denn es bot sich hier zum ersten Mal die Gelegenheit, in authentischen bewegten Bildern an den Geschehnissen der Welt, die die „Wochenschau“ selbst in die entlegensten Gegenden brachte, teilzuhaben. Auch war das Lichtspieltheater der Ort der Begegnung mit den großen Stars der Zeit, deren Talent man in dramatischen wie in humoristischen Szenen bewundern konnte: Man lachte Tränen oder war zu Tränen gerührt. Das Kino diente aber auch schon früh der Volksbildung, denn es wurden Filme mit beeindruckenden Naturaufnahmen aus den Landschaften und Regionen gezeigt, welche die Menschen jener Zeit allenfalls aus dem Schulbuch kannten.

Im „Wiener Café“ flimmerten 1912 die ersten Bilder

Es lässt sich nur vermuten, dass auch in dieser Beziehung wieder einmal die Anwesenheit des Militärs und die Eigenschaft als Garnisonsstadt der ausschlaggebende Faktor dafür gewesen waren, dass sich in Germersheim die Betreiber des „Wiener Cafés“ in der des Hotels „Schwanen“ dazu entschlossen hatten, sich zusätzlich zu ihrer Hauptbeschäftigung als „Kinematographen“ zu versuchen. Schon im Jahr 1912 flimmerten im „Wiener Café“, das von „Direktor“ – wie sich der Wirt Georg Schaper gerne nannte – betrieben wurde, über die Leinwand. Nur wenige Jahre später eröffnete Ludwig Maulbecker sein Lichtspielhaus mit 170 Sitzplätzen im Hotel „Schwanen“ in der Jakobstraße, wobei Maulbecker bald die gesamte Inneneinrichtung des in der Folgezeit stillgelegten Kinos von Schaper übernahm.

Um etwas über beide Kinos und deren Programme in jenen frühen Jahren zu erfahren, muss man in alten Zeitungen blättern, wo vereinzelte Hinweise zu finden sind. So unterrichtete das „Germersheimer Wochenblatt“ vom 10. November 1913 seine Leser, dass das „Zentral-Kino“ nach einer Pause wieder geöffnet hatte: „Den geehrten Kinobesuchern die höfliche Mitteilung, dass das Zentral-Kino seine Vorstellungen von nun ab an den gewohnten Tagen unter der alten Leitung wieder aufnimmt“. Das für den gleichen Tag angekündigte Programm begann mit der „Wochenschau des Zentral-Kinos“, zeigte anschließend einen „Wildwest-Schlager“ mit dem Titel „Freundschaft der Rothaut“, um dann mit einem wahren Stakkato an Komödien und Dramen, die insgesamt 11 Abteilungen des abendlichen Kino-Spektakels zu füllen.

„Glühende Liebe, lodernder Hass“ mit Ida Nilsen

In der gleichen Ausgabe des Wochenblatts findet sich an anderer Stelle das Programm des „Licht & Tonbild-Theaters“ im „Wiener Café“ in der Hauptstraße, das sein „Großes Gala-Programm“ ankündigte. Danach bestand die Vorführung aus insgesamt neun Abteilungen. Für heutige Verhältnisse entwaffnend naiv die Titel der Filme und die Kurzkommentare zu den Inhalten der Streifen in der Kinowerbung wie etwa „Billiger Einkauf“, ein Film „zum Totlachen“ oder „Auf Abwegen“, die Lebensgeschichte eines Schauspielers in zwei Akten. Die „Ruinen von Pompeji“ – präsentierten sich als „herrliche Naturaufnahme“ – gefolgt von dem erschütternden Drama „Gretchen“. Nach einem humoristischen Einschub folgte auf ein weiteres, „rührendes“ Drama erneut eine Humoreske und schließlich, als Höhepunkt des Abends, „Glühende Liebe, lodernder Hass“ mit „Kinostern“ Ida Nilsen in der Hauptrolle. Das „Pathé-Journal“, als Endpunkt der Darbietung, hatte den Charakter einer Wochenschau und informierte mit kurzen Filmberichten über die Geschehnisse in aller Welt.

Während des 1. Weltkriegs war die Wochenschau regelmäßig den Berichten vom Kriegsschauplatz vorbehalten und vermittelte so den Kinobesuchern in der Heimat einen (geschönten) Eindruck von den Geschehnissen in vorderster Front. Am Ende des 1. Weltkriegs verlor Germersheim seine Garnison und seine Funktion als Festung. Das Kino fand jedoch weiterhin sein – durch die fehlenden Soldaten allerdings zahlenmäßig nun stark vermindertes – Publikum. Josef Günther hinterließ eine Beschreibung des Kinos, wie es sich in den 1920er Jahren bot. Er schrieb: „Schräg gegenüber zum ehemaligen Schulhaus (heute Stadtbibliothek) war das Zentralkino, rechts von der Leinwand stand das elektrische Klavier, an der Decke hing ein gewaltiger Holzpropeller einer Kampfmaschine aus dem großen Krieg und während man Charlie Chaplin, Pola Negri und andere Leinwandgrößen bewunderte, ging die „Bert“ mit einer Art ’Flittspritze’ bewaffnet durch die Reihen der Besucher, um Wolken eines süßen Parfüms über sie zu zerstäuben.“ Das Kino diente in den 1920er Jahren nicht allein mehr der Belustigung und Unterhaltung. Einer Ankündigung aus dem Jahr 1922 zufolge wurde damals im Germersheimer „Zentralkino“ ein aufklärender Film der Allgemeinen Ortskrankenkasse über „Geschlechtskrankheiten und ihre Folgen“ gezeigt – Kino im Dienst der Volksgesundheit.

Instrument politischer Propaganda

Aber auch von anderer Seite erkannte man die Möglichkeiten, welche das Medium Film bot: Die Werbung, damals noch unschuldig als „Reklame“ bezeichnet, bediente sich seiner. In den 1930er Jahren wurde das Kino zum Instrument politischer Propaganda, das es den Machthabern ermöglichte, selbst in den entlegensten Winkeln des Deutschen Reiches die Kinobesucher zu erreichen und ideologisch zu beeinflussen. In den Jahren des 2. Weltkriegs waren Wochenschauen mit Filmberichten von den Kriegsschauplätzen regelmäßiger Bestandteil der Filmvorführungen. Die Nachkriegszeit und die anschließenden unbeschwerten „Wirtschaftswunderjahre“ prägten u. a. mit Heimatfilmen ihr eigenes Filmgenre.

Doch kehren wir wieder in die Germersheimer Sandstraße zurück: Hier hatte sich trotz Weltkriegen, Diktatur und Währungsreform das Kino an seinem angestammten Platz erhalten. In den 1960er Jahren gab es neben dem traditionellen „Central“ auch noch das „Bambi“. Dies änderte sich erst im Jahr 1970, als die „Central-Lichtspiele“ ihre Pforten für immer schlossen und das daneben gelegene vormalige „Bambi“ renoviert und anschließend in „Regina-Lichtspiele“ umbenannt wurde. Wer sich die Zeit nimmt, in alten Ausgaben des Stadtanzeigers der 1960er und 70er Jahre zu stöbern, wird in den Anzeigen des Kinos all die Filmtitel wiederfinden, die damals die Kinosäle im Land füllten. Als Referenz an die Studierenden des ADI und späteren FAS (heute FTSK) wurden regelmäßig ausländische Filme in der jeweiligen Originalfassung gezeigt. Seine Glanzzeiten erlebte das Kino in der Sandstraße in den 1970er Jahren unter der Leitung von Dr. Hildegard Maulbecker, die mehrfach den vom „Auswahlausschuss für die Förderung des deutschen Films beim Bundesminister“ für die Gestaltung besonders guter Jahresfilmprogramme den jeweiligen „Filmprogramm-Preis“ erhielt.