Gewitter und Starkregen sorgten am Freitag in der VG Kandel für einen Großeinsatz der Feuerwehren. Die B427 bleibt wegen des Hochwassers zwischen Winden und Minfeld noch bis Montag 9 Uhr gesperrt.

Gegen 18:30 Uhr gingen am Freitag die ersten Notrufe aus Freckenfeld (Kreis Germersheim) wegen überfluteter Straßen ein. Das gaben die Feuerwehren der VG Kandel bekannt. Grund für das Unwetter war eine von Westen heranziehende Gewitterlinie, die sich in kurzer Zeit über dem Gebiet der Verbandsgemeinde Kandel entlud. Von dem Starkregen waren laut Feuerwehr besonders die Ortschaften Freckenfeld, Minfeld und Winden (alle Kreis Germersheim) betroffen. In weniger als drei Stunden seien in Winden etwa 85 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

In der VG Kandel waren viele Straßen überflutet. Foto: Schäfer /Feuerwehr VG Kandel

Die Folge: Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller mit teilweise über einem Meter Wasserstand. Am stärksten betroffen waren die Bahnhofstraße und die Hauptstraße in Winden. Alle sieben Feuerwehren seien an insgesamt über 30 Einsatzstellen damit beschäftigt gewesen, den Bürgern Hilfe zu leisten. Die Feuerwehr Wörth lieferte Sandsäcke, um betroffene Gebäude zu schützen.

Die Feuerwehr in Wörth brachte Sandsäcke, um die Überflutungen unter Kontrolle zu bringen. Foto: Schäfer / Feuerwehr VG Kandel

Wie der Internetseite verkehrslage.de zu entnehmen ist, bleibt die B427 Hinterweidenthal-Kandel zwischen Winden und dem Abzweig nach Minfeld wegen des Hochwassers noch bis Montag, etwa neun Uhr, in beide Richtungen gesperrt. Es wird empfohlen, das Gebiet zu umfahren.