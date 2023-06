Am späten Donnerstagabend ist auch über Karlsruhe eine Gewitterfront hinweg gezogen. Wie die Einsatzkräfte bestätigen, kam es glücklicherweise nur zu kleineren Einsätzen wie zum Beispiel aufgrund von umgestürzten Bäume. Die ganz großen Schäden und Einsätze, die aufgrund der Unwetterwarnung befürchtet wurden, sind also ausgeblieben. Jedoch wurden einige eine Freilicht-Veranstaltungen in der Region abgesagt und das Konzert der Band „Scooter“ um Frontmann H.P. Baxxter auf der Karlsruher Kulturbühne bei den Messehallen wurde nach einer Stunde abgebrochen. Auch Bahnen fielen wie fast überall aus, so zum Beispiel der Regionalexpress zwischen Karlsruhe und Basel.