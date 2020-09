Vorstellen konnte sich das bis zu diesem Zeitpunkt niemand. Flugzeuge rasen in Hochhaustürme und Tausende Menschen werden getötet oder verletzt. Am 11. September 2001 ging zuerst ein Raunen durch die Redaktion. „Habt ihr schon was gehört? Da soll ein Flugzeug in ein Hochhaus gestürzt sein in Amerika.“ Radio ein, die Kollegen versammeln sich sofort drumherum, auch Ingrid Sorge vom Wochenblatt ist dabei. Sie war es wohl, die die erste Information in die Redaktion brachte. RHEINPFALZ und Wochenblatt saßen damals in der Sandstraße in benachbarten Büros.

Die Stimme des Sprechers im Radio klingt unheilvoll. Er redet von grausigen Bildern und einem Flugzeug, das in einen der Türme des World Trade Center gerast sei. Explosionen, Feuersturm. Das erinnert uns, dass wir seit kurzer Zeit ja auch Internet haben in der Redaktion. Zum Radioton wird im Internet nach Bildern einer Übertragung gesucht. War es CNN oder ein anderer Sender? Es gibt diese unglaublichen Bilder, die der Radiomann beschreibt. Das Radio bleibt wichtig, denn der Ton des Internetstreams stockt, die Bildübertragung ist ruckelig und mehr Standbild als Film. Der Schreck stand in den Gesichtern des Teams – das ist doch nicht wahr, das ist doch Science-Fiction.

Ist es leider nicht, auch der zweite Turm wird gerammt und stürzt ein. Die Kamerateams, die mittlerweile vor Ort in New York sind, halten die Bilder des Schreckens fürs Fernsehen fest. Irgendwann kommt wieder die eigene Arbeit in den Sinn. Aus dem Kopf gehen die Bilder aus New York aber nicht so schnell. „Was ist da passiert?“, fragten sich alle. Glauben kann es noch niemand so recht. Und von Terroranschlag ist diesem ersten Moment auch noch keine Rede.

Ach ja, Lokalzeitung haben wir an dem Tag auch gemacht, die Germersheimer Seiten des Pfälzer Tageblattes. Unser Aufmacher am 12. September damals war: „Erhöhte Alarmbereitschaft bei Polizei und US-Depot“. Und weiter im Vorspann: „Nach den Anschlägen auf World Trade Center und Pentagon in den USA wurden die Sicherheitsstufen amerikanischer Einrichtungen im Ausland erhöht. Am US-Depot in Germersheim schlossen sich gestern Mittag die Tore.“ Aber so richtig interessiert hat das am nächsten Tag wohl kaum jemand. Die Bilder aus New York verdrängten alles.